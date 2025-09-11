Рейтинг@Mail.ru
В нацгвардию Украины стали фиктивно оформлять чиновников - РИА Новости, 11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 11.09.2025
В нацгвардию Украины стали фиктивно оформлять чиновников
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый командир 13 бригады национальной гвардии Украины стал присваивать фиктивные звания чиновникам и бизнесменам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В качестве примера он привел случай украинского менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана". В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ. "Но недавно выяснилось, что наш экономист не просто служит в национальной гвардии Украины, а еще успевает получать офицерские звания. Об этом он радостно поделился у себя в социальных сетях", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что 13 бригада национальной гвардии Украины ранее не была замечена в фиктивном присвоении званий и устройству на службу различного рода чиновников, бизнесменов и медийных личностей. "Теперь, с приходом нового комбрига, с уверенностью можно сказать, что в 13 бригаде НГУ открыты двери для всех желающих сделать себе пиар на войне, не пролив ни капли крови и пота", - сказал он.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый командир 13 бригады национальной гвардии Украины стал присваивать фиктивные звания чиновникам и бизнесменам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера он привел случай украинского менеджера-экономиста, бывшего министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка, активного участника "майдана" Павла Шеремета, который незаметно для всех дорос до звания "капитана".
В его биографии в открытых источниках ни разу не упоминается о поступлении в ВСУ.
«
"Но недавно выяснилось, что наш экономист не просто служит в национальной гвардии Украины, а еще успевает получать офицерские звания. Об этом он радостно поделился у себя в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 13 бригада национальной гвардии Украины ранее не была замечена в фиктивном присвоении званий и устройству на службу различного рода чиновников, бизнесменов и медийных личностей.
"Теперь, с приходом нового комбрига, с уверенностью можно сказать, что в 13 бригаде НГУ открыты двери для всех желающих сделать себе пиар на войне, не пролив ни капли крови и пота", - сказал он.
