https://ria.ru/20250911/vsu-2041301830.html

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 11.09.2025

При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области

Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T19:27:00+03:00

2025-09-11T19:27:00+03:00

2025-09-11T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в четверг губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью FPV–дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель, к сожалению, получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз