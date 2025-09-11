https://ria.ru/20250911/vsu-2041301830.html
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 11.09.2025
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:27:00+03:00
2025-09-11T19:27:00+03:00
2025-09-11T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
россия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в четверг губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью FPV–дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель, к сожалению, получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Богомаз
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянского поселка Поляна