При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 11.09.2025 (обновлено: 19:32 11.09.2025)
При атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадал житель Брянской области
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в четверг губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью FPV–дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель, к сожалению, получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.По информации губернатора, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки FPV-дронами гражданского автомобиля в поселке Поляна Стародубского района Брянской области, сообщил в четверг губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV–дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель, к сожалению, получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.
