При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 11.09.2025 (обновлено: 19:31 11.09.2025)
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего... В селе Весёлая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что девочка с проникающим осколочным ранением бедра находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы "скорая" доставила в городскую больницу №2 Белгорода."В Белгороде в результате детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина… Кроме того, в медицинское учреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - уточнил губернатор.По его словам, в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой - баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, подчеркнул глава региона.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть, в том числе 13-летний ребенок, пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего... В селе Весёлая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребенок и мужчина", - написал Гладков в Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Гладков назвал обстановку в Белгороде тяжелой из-за атаки БПЛА
Вчера, 08:42
Он добавил, что девочка с проникающим осколочным ранением бедра находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы "скорая" доставила в городскую больницу №2 Белгорода.
"В Белгороде в результате детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина… Кроме того, в медицинское учреждение обратилась еще одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - уточнил губернатор.
По его словам, в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой - баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, подчеркнул глава региона.
