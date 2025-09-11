Рейтинг@Mail.ru
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 11.09.2025 (обновлено: 18:05 11.09.2025)
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2025
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении
ВСУ признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на Запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на Запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. "Одиннадцатого сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик, &lt;...&gt; майор Боровик Александр Николаевич 1995 года рождения", — говорится в публикации.Обстоятельства инцидента уточняются. Точное место крушения самолета не указывается. Российские войска продолжают наступление на этом направлении. Во вторник председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военные вошли в село Приморское. Идут бои за его освобождение.
ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении

ВСУ признали, что потеряли Су-27 на Запорожском направлении, летчик погиб

Истребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© Фото : U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на Запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии.
"Одиннадцатого сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик, <...> майор Боровик Александр Николаевич 1995 года рождения", — говорится в публикации.
Российские военнослужащие
ВС России окружают ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
06:14
Обстоятельства инцидента уточняются. Точное место крушения самолета не указывается.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он вошел в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года.

Российские войска продолжают наступление на этом направлении. Во вторник председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военные вошли в село Приморское. Идут бои за его освобождение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныFacebookСу-27
 
 
