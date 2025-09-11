https://ria.ru/20250911/vsu-2041252307.html

ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении

ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2025

ВСУ признали потерю Су-27 на Запорожском направлении

ВСУ признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на Запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на Запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. "Одиннадцатого сентября 2025 года, около 13:30, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб летчик, <...> майор Боровик Александр Николаевич 1995 года рождения", — говорится в публикации.Обстоятельства инцидента уточняются. Точное место крушения самолета не указывается. Российские войска продолжают наступление на этом направлении. Во вторник председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военные вошли в село Приморское. Идут бои за его освобождение.

