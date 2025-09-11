Рейтинг@Mail.ru
Работа в СБУ больше не спасает от мобилизации, заявил Лисняк
15:49 11.09.2025
Работа в СБУ больше не спасает от мобилизации, заявил Лисняк
в мире
харьковская область
украина
служба безопасности украины
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Работа в украинской полиции и Службе безопасности Украины (СБУ) больше не дает "брони от мобилизации" сотрудникам этих ведомств, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Система гарантий и так называемой "брони от мобилизации" в полиции и СБУ, в которую ранее многие верили, перестала существовать. Статус, звание или диплом престижного учебного заведения более не обеспечивают защиту на территории Украины", - приводит слова Лисняка УВД областной администрации в своем Telegram-канале. Лисняк привел в пример выпускника Харьковского национального университета внутренних дел, который был мобилизован вместе с другими сотрудниками СБУ, несмотря на ранее данные гарантии от отправки на фронт, и погиб во время штурма российских позиций. По данным УВД, украинские власти мобилизуют сотрудников патрульной полиции, следователей СБУ, а также учащихся университета внутренних дел. "Это не мобилизация. Это свидетельство глубокого кризиса, при котором государство жертвует своими лучшими кадрами, подрывая собственные основы и будущий славянский генофонд", - цитирует УВД слова Лисняка. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
харьковская область
украина
1920
1920
true
харьковская область, украина, служба безопасности украины
В мире, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Работа в украинской полиции и Службе безопасности Украины (СБУ) больше не дает "брони от мобилизации" сотрудникам этих ведомств, сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Система гарантий и так называемой "брони от мобилизации" в полиции и СБУ, в которую ранее многие верили, перестала существовать. Статус, звание или диплом престижного учебного заведения более не обеспечивают защиту на территории Украины", - приводит слова Лисняка УВД областной администрации в своем Telegram-канале.
Лисняк привел в пример выпускника Харьковского национального университета внутренних дел, который был мобилизован вместе с другими сотрудниками СБУ, несмотря на ранее данные гарантии от отправки на фронт, и погиб во время штурма российских позиций.
По данным УВД, украинские власти мобилизуют сотрудников патрульной полиции, следователей СБУ, а также учащихся университета внутренних дел.
"Это не мобилизация. Это свидетельство глубокого кризиса, при котором государство жертвует своими лучшими кадрами, подрывая собственные основы и будущий славянский генофонд", - цитирует УВД слова Лисняка.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Заголовок открываемого материала