Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 11.09.2025 (обновлено: 08:31 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/vsu-2041103171.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 11.09.2025
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и багги с живой силой украинских формирований на... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T08:21:00+03:00
2025-09-11T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и багги с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщает Минобороны России. "В ходе проведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов была выявлена ротация противника. Точными попаданиями ударных дронов техника и находившиеся в ней боевики были уничтожены", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование FPV-дронов позволило оперативно выявить цели и нанести по ним высокоточные удары, исключив возможность манёвра со стороны противника.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_01ee213ae3084578231e39d88ddd6d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили автомобиль и багги ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и багги с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщает Минобороны России.
"В ходе проведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов была выявлена ротация противника. Точными попаданиями ударных дронов техника и находившиеся в ней боевики были уничтожены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что использование FPV-дронов позволило оперативно выявить цели и нанести по ним высокоточные удары, исключив возможность манёвра со стороны противника.
Поражение украинских дронов Баба Яга в воздухе российскими FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
8 августа 2024, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала