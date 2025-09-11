https://ria.ru/20250911/vsu-2041103171.html

ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС России уничтожили автомобиль ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Расчёты ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и багги с живой силой украинских формирований на краматорско-дружковском направлении, сообщает Минобороны России. "В ходе проведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов была выявлена ротация противника. Точными попаданиями ударных дронов техника и находившиеся в ней боевики были уничтожены", - говорится в сообщении. Отмечается, что использование FPV-дронов позволило оперативно выявить цели и нанести по ним высокоточные удары, исключив возможность манёвра со стороны противника.

