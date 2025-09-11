Рейтинг@Mail.ru
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива - РИА Новости, 11.09.2025
13:29 11.09.2025
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива
2025-09-11T13:29:00+03:00
2025-09-11T13:29:00+03:00
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) открылось в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья в качестве представителя страны, выступающей председателем аравийской региональной организации, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джассем Мухаммед Аль-Будейви. Ранее глава МИД России Сергей Лавров также провел двусторонние встречи с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыф Аз-Заяни. Помимо вопросов межгосударственного сотрудничества в различных областях, включая экономическую и торговую, на повестке дня остается обсуждение израильского удара по резиденциям членов политбюро ХАМАС в Дохе во вторник. Предыдущее заседание в формате Россия - ССАГПЗ проходило в саудовской столице Эр-Рияде в сентябре 2024 года.
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с Джасемом Аль-Будейви
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с Джасемом Аль-Будейви
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) открылось в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече принимают участие министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья в качестве представителя страны, выступающей председателем аравийской региональной организации, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джассем Мухаммед Аль-Будейви.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров также провел двусторонние встречи с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыф Аз-Заяни.
Помимо вопросов межгосударственного сотрудничества в различных областях, включая экономическую и торговую, на повестке дня остается обсуждение израильского удара по резиденциям членов политбюро ХАМАС в Дохе во вторник.
Предыдущее заседание в формате Россия - ССАГПЗ проходило в саудовской столице Эр-Рияде в сентябре 2024 года.
На Ближнем Востоке резко возросла напряженность, заявил Лавров
