https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041187433.html
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива - РИА Новости, 11.09.2025
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива
Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:29:00+03:00
2025-09-11T13:29:00+03:00
2025-09-11T13:29:00+03:00
в мире
россия
кувейт
бахрейн
сергей лавров
хамас
персидский залив
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041186837_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_397b9b950189dc89ef0fd64e7d8ac358.jpg
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) открылось в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья в качестве представителя страны, выступающей председателем аравийской региональной организации, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джассем Мухаммед Аль-Будейви. Ранее глава МИД России Сергей Лавров также провел двусторонние встречи с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыф Аз-Заяни. Помимо вопросов межгосударственного сотрудничества в различных областях, включая экономическую и торговую, на повестке дня остается обсуждение израильского удара по резиденциям членов политбюро ХАМАС в Дохе во вторник. Предыдущее заседание в формате Россия - ССАГПЗ проходило в саудовской столице Эр-Рияде в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20250911/lavrov-2041176936.html
россия
кувейт
бахрейн
персидский залив
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041186837_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_ba4f2c8a159463a0ae3c1bffe2b5dc68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кувейт, бахрейн, сергей лавров, хамас, персидский залив, сочи
В мире, Россия, Кувейт, Бахрейн, Сергей Лавров, ХАМАС, Персидский залив, Сочи
В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива
В Сочи началось заседание министерского диалога России и ССАГПЗ