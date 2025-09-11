https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041187433.html

В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива

В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива - РИА Новости, 11.09.2025

В Сочи началась министерская встреча России и стран Персидского залива

Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:29:00+03:00

2025-09-11T13:29:00+03:00

2025-09-11T13:29:00+03:00

в мире

россия

кувейт

бахрейн

сергей лавров

хамас

персидский залив

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041186837_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_397b9b950189dc89ef0fd64e7d8ac358.jpg

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Пленарное заседание в рамках восьмого министерского стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) открылось в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече принимают участие министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья в качестве представителя страны, выступающей председателем аравийской региональной организации, а также генеральный секретарь ССАГПЗ Джассем Мухаммед Аль-Будейви. Ранее глава МИД России Сергей Лавров также провел двусторонние встречи с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыф Аз-Заяни. Помимо вопросов межгосударственного сотрудничества в различных областях, включая экономическую и торговую, на повестке дня остается обсуждение израильского удара по резиденциям членов политбюро ХАМАС в Дохе во вторник. Предыдущее заседание в формате Россия - ССАГПЗ проходило в саудовской столице Эр-Рияде в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20250911/lavrov-2041176936.html

россия

кувейт

бахрейн

персидский залив

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кувейт, бахрейн, сергей лавров, хамас, персидский залив, сочи