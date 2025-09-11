Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства

https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041186463.html

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева проинформировала Владимира Путина о комплексной работе организации по развитию инвестиционного климата и поддержке предпринимательской деятельности. Главное — в материале РИА Новости.Инвестиционный климатОрганизация провела расчеты по методологии Всемирного банка, согласно которым Россия занимала бы четвертую позицию в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Чупшева указала на важность учета мирового опыта: по ее словам, в этом вопросе ни от кого закрываться нельзя.В Национальном инвестиционном рейтинге лидируют Москва, Татарстан и Нижегородская область, для догоняющих регионов обозначены целевые показатели. Идет работа над определением реформ по достижению цели, поставленной Путиным: к 2030 году увеличить рост объема инвестиций в основной капитал на 60 процентов. Первый пакет реформ из порядка 250 мероприятий направлен в правительство, ведомства их рассматривают. При этом в процесс мониторинга и контроля правоприменения будут включены предприниматели, такой открытый конструктивный диалог глава АСИ назвала очень важным. Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу."Потому что одно дело — принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело — их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают".Временные затраты на налоговую отчетность планируется сократить до 90 часов в год, сейчас ее подготовка в среднем составляет 160 часов, рассказала Чупшева. Кроме того, нужно сокращать количество коммерческих дел в судах и сроки их рассмотрения, а также внедрять практику досудебной медиации. Чупшева попросила Путина поддержать АСИ в этой работе, поскольку финансовые вопросы регулируются Центральным банком, а юридические — Верховным судом. Таким образом, для оценки всех показателей нужна совместная работа. Глава государства ответил, что ее можно будет организовать.Качество жизниО планах Путина провести встречу ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно уделяет большое внимание работе агентства, отметил он. Предыдущая встреча Путина и Чупшевой состоялась в апреле 2025 года, тогда они обсудили вопросы медицинской помощи для участников СВО и инициативы агентства в сфере туризма.

