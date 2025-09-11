Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства - РИА Новости, 11.09.2025
13:26 11.09.2025 (обновлено: 15:26 11.09.2025)
Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства
Путин обсудил с главой АСИ поддержку предпринимательства
россия
владимир путин
светлана чупшева
дмитрий песков
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
инвестиции
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева проинформировала Владимира Путина о комплексной работе организации по развитию инвестиционного климата и поддержке предпринимательской деятельности. Главное — в материале РИА Новости.Инвестиционный климатОрганизация провела расчеты по методологии Всемирного банка, согласно которым Россия занимала бы четвертую позицию в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Чупшева указала на важность учета мирового опыта: по ее словам, в этом вопросе ни от кого закрываться нельзя.В Национальном инвестиционном рейтинге лидируют Москва, Татарстан и Нижегородская область, для догоняющих регионов обозначены целевые показатели. Идет работа над определением реформ по достижению цели, поставленной Путиным: к 2030 году увеличить рост объема инвестиций в основной капитал на 60 процентов. Первый пакет реформ из порядка 250 мероприятий направлен в правительство, ведомства их рассматривают. При этом в процесс мониторинга и контроля правоприменения будут включены предприниматели, такой открытый конструктивный диалог глава АСИ назвала очень важным. Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу.&quot;Потому что одно дело — принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело — их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают&quot;.Временные затраты на налоговую отчетность планируется сократить до 90 часов в год, сейчас ее подготовка в среднем составляет 160 часов, рассказала Чупшева. Кроме того, нужно сокращать количество коммерческих дел в судах и сроки их рассмотрения, а также внедрять практику досудебной медиации. Чупшева попросила Путина поддержать АСИ в этой работе, поскольку финансовые вопросы регулируются Центральным банком, а юридические — Верховным судом. Таким образом, для оценки всех показателей нужна совместная работа. Глава государства ответил, что ее можно будет организовать.Качество жизниО планах Путина провести встречу ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно уделяет большое внимание работе агентства, отметил он. Предыдущая встреча Путина и Чупшевой состоялась в апреле 2025 года, тогда они обсудили вопросы медицинской помощи для участников СВО и инициативы агентства в сфере туризма.
россия, владимир путин, светлана чупшева, дмитрий песков, агентство стратегических инициатив (аси), политика, инвестиции, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес, малый бизнес
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Дмитрий Песков, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика, Инвестиции, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес, Малый бизнес
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева проинформировала Владимира Путина о комплексной работе организации по развитию инвестиционного климата и поддержке предпринимательской деятельности. Главное — в материале РИА Новости.

Инвестиционный климат

Организация провела расчеты по методологии Всемирного банка, согласно которым Россия занимала бы четвертую позицию в международном рейтинге инвестклимата из 51 страны. Чупшева указала на важность учета мирового опыта: по ее словам, в этом вопросе ни от кого закрываться нельзя.
В Национальном инвестиционном рейтинге лидируют Москва, Татарстан и Нижегородская область, для догоняющих регионов обозначены целевые показатели. Идет работа над определением реформ по достижению цели, поставленной Путиным: к 2030 году увеличить рост объема инвестиций в основной капитал на 60 процентов. Первый пакет реформ из порядка 250 мероприятий направлен в правительство, ведомства их рассматривают. При этом в процесс мониторинга и контроля правоприменения будут включены предприниматели, такой открытый конструктивный диалог глава АСИ назвала очень важным.
Во всем, что касается правовой базы по поддержке инвестиций, Россия находится на первом месте, сообщила гендиректор организации. Реальная же правоприменительная практика отстает: бизнес сталкивается с административными барьерами. Президент попросил ее продолжить работу по этому вопросу.
"Потому что одно дело — принять нормы, мы во многих сферах, к сожалению, с этим сталкиваемся, а другое дело — их исполнение реальное. Нам же нужна реальная отдача от того, как они работают".

Временные затраты на налоговую отчетность планируется сократить до 90 часов в год, сейчас ее подготовка в среднем составляет 160 часов, рассказала Чупшева. Кроме того, нужно сокращать количество коммерческих дел в судах и сроки их рассмотрения, а также внедрять практику досудебной медиации. Чупшева попросила Путина поддержать АСИ в этой работе, поскольку финансовые вопросы регулируются Центральным банком, а юридические — Верховным судом. Таким образом, для оценки всех показателей нужна совместная работа. Глава государства ответил, что ее можно будет организовать.
Качество жизни

  • Качество жизни в России улучшается: комфортную среду в городах отмечают даже иностранцы, переезжающие на постоянное место жительства.
  • Губернаторы понимают, какие реформы и мероприятия нужны для достижения национальных целей: они включают вопросы здравоохранения, экологии, возможности для трудоустройства.
  • Работа ведется в первую очередь с отстающими регионами, чтобы помогать им достигать показателей лидеров.
  • В Москве создается центр, куда приезжают региональные команды и обмениваются лучшими региональными практиками по инвестиционному климату и качеству жизни.
О планах Путина провести встречу ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин традиционно уделяет большое внимание работе агентства, отметил он.
Предыдущая встреча Путина и Чупшевой состоялась в апреле 2025 года, тогда они обсудили вопросы медицинской помощи для участников СВО и инициативы агентства в сфере туризма.
