Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
09:51 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041118419.html
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта - РИА Новости, 11.09.2025
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:51:00+03:00
2025-09-11T09:51:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
сергей соловейчик
международная федерация дзюдо
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108120_0:161:1800:1174_1920x0_80_0_0_daf71c57dbf4c2741a0b882cc129917d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает пресс-служба правительства региона. В частности, Федерация дзюдо России предложила закрепить на законодательном уровне обязательное лицензирование работы клубов, секций и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории РФ, а также создать их единый реестр. Предложение включает реализацию проекта "Выбор сильных" и мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе. Данные предложения будут рассмотрены в рамках работы комиссии Госсовета по спорту, отмечается в сообщении. В ходе встречи Миляев также отметил успехи сборной команды России на международной арене. "Несмотря на текущие ограничения, российские дзюдоисты демонстрируют высокий уровень мастерства и волю к победе, выступая под флагом Международной федерации дзюдо", – приводятся в сообщении его слова. Помимо обсуждения федеральных инициатив, особое внимание было уделено развитию дзюдо в Тульской области. Так, Соловейчик отметил активную работу региональной федерации дзюдо, спортивных школ и клубов в области.
https://ria.ru/20250910/triatlon-2040985664.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108120_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_46ed556bcdc553d96aaaa797a51f539b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий миляев, сергей соловейчик, международная федерация дзюдо, тульская область
Тульская область, Дмитрий Миляев, Сергей Соловейчик, Международная федерация дзюдо, Тульская область
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта

Губернатор Тульской области встретился с главой Федерации дзюдо Соловейчиком

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тульской областиДмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тульской области
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, Федерация дзюдо России предложила закрепить на законодательном уровне обязательное лицензирование работы клубов, секций и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории РФ, а также создать их единый реестр. Предложение включает реализацию проекта "Выбор сильных" и мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе.
Данные предложения будут рассмотрены в рамках работы комиссии Госсовета по спорту, отмечается в сообщении.
В ходе встречи Миляев также отметил успехи сборной команды России на международной арене. "Несмотря на текущие ограничения, российские дзюдоисты демонстрируют высокий уровень мастерства и волю к победе, выступая под флагом Международной федерации дзюдо", – приводятся в сообщении его слова.
Помимо обсуждения федеральных инициатив, особое внимание было уделено развитию дзюдо в Тульской области. Так, Соловейчик отметил активную работу региональной федерации дзюдо, спортивных школ и клубов в области.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Дмитрий Миляев и Ксения Шойгу обсудили развитие массового спорта в России
Вчера, 15:51
 
Тульская областьДмитрий МиляевСергей СоловейчикМеждународная федерация дзюдоТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала