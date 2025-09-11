https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041118419.html
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта - РИА Новости, 11.09.2025
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:51:00+03:00
2025-09-11T09:51:00+03:00
2025-09-11T09:51:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
сергей соловейчик
международная федерация дзюдо
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108120_0:161:1800:1174_1920x0_80_0_0_daf71c57dbf4c2741a0b882cc129917d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает пресс-служба правительства региона. В частности, Федерация дзюдо России предложила закрепить на законодательном уровне обязательное лицензирование работы клубов, секций и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории РФ, а также создать их единый реестр. Предложение включает реализацию проекта "Выбор сильных" и мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе. Данные предложения будут рассмотрены в рамках работы комиссии Госсовета по спорту, отмечается в сообщении. В ходе встречи Миляев также отметил успехи сборной команды России на международной арене. "Несмотря на текущие ограничения, российские дзюдоисты демонстрируют высокий уровень мастерства и волю к победе, выступая под флагом Международной федерации дзюдо", – приводятся в сообщении его слова. Помимо обсуждения федеральных инициатив, особое внимание было уделено развитию дзюдо в Тульской области. Так, Соловейчик отметил активную работу региональной федерации дзюдо, спортивных школ и клубов в области.
https://ria.ru/20250910/triatlon-2040985664.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108120_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_46ed556bcdc553d96aaaa797a51f539b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миляев, сергей соловейчик, международная федерация дзюдо, тульская область
Тульская область, Дмитрий Миляев, Сергей Соловейчик, Международная федерация дзюдо, Тульская область
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
Губернатор Тульской области встретился с главой Федерации дзюдо Соловейчиком
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, Федерация дзюдо России предложила закрепить на законодательном уровне обязательное лицензирование работы клубов, секций и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории РФ, а также создать их единый реестр. Предложение включает реализацию проекта "Выбор сильных" и мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе.
Данные предложения будут рассмотрены в рамках работы комиссии Госсовета по спорту, отмечается в сообщении.
В ходе встречи Миляев также отметил успехи сборной команды России на международной арене. "Несмотря на текущие ограничения, российские дзюдоисты демонстрируют высокий уровень мастерства и волю к победе, выступая под флагом Международной федерации дзюдо", – приводятся в сообщении его слова.
Помимо обсуждения федеральных инициатив, особое внимание было уделено развитию дзюдо в Тульской области. Так, Соловейчик отметил активную работу региональной федерации дзюдо, спортивных школ и клубов в области.