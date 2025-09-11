https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041118419.html

Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта

Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта - РИА Новости, 11.09.2025

Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:51:00+03:00

2025-09-11T09:51:00+03:00

2025-09-11T09:51:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

сергей соловейчик

международная федерация дзюдо

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041108120_0:161:1800:1174_1920x0_80_0_0_daf71c57dbf4c2741a0b882cc129917d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательные инициативы, направленные на совершенствование системы спортивной подготовки в стране, обсудили на встрече в Москве председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, сообщает пресс-служба правительства региона. В частности, Федерация дзюдо России предложила закрепить на законодательном уровне обязательное лицензирование работы клубов, секций и тренеров, осуществляющих спортивную подготовку на территории РФ, а также создать их единый реестр. Предложение включает реализацию проекта "Выбор сильных" и мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и массового спорта в регионе. Данные предложения будут рассмотрены в рамках работы комиссии Госсовета по спорту, отмечается в сообщении. В ходе встречи Миляев также отметил успехи сборной команды России на международной арене. "Несмотря на текущие ограничения, российские дзюдоисты демонстрируют высокий уровень мастерства и волю к победе, выступая под флагом Международной федерации дзюдо", – приводятся в сообщении его слова. Помимо обсуждения федеральных инициатив, особое внимание было уделено развитию дзюдо в Тульской области. Так, Соловейчик отметил активную работу региональной федерации дзюдо, спортивных школ и клубов в области.

https://ria.ru/20250910/triatlon-2040985664.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий миляев, сергей соловейчик, международная федерация дзюдо, тульская область