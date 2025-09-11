Врач рассказала о пользе помидоров

https://ria.ru/20250911/vrach-2041087430.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, способного снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и ликопин — антиоксидант, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. При этом, термическая обработка не разрушает ликопин, а наоборот, повышает его биодоступность", - сказала Шафикова. Однако, по словам врача, при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. "Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила Шафикова.

