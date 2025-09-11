https://ria.ru/20250911/vrach-2041087430.html
Врач рассказала о пользе помидоров
Врач рассказала о пользе помидоров - РИА Новости, 11.09.2025
Врач рассказала о пользе помидоров
Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, способного снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T03:24:00+03:00
2025-09-11T03:24:00+03:00
2025-09-11T03:24:00+03:00
общество
питание
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36198/31/361983168_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_3083b329079601cd9812261bc7f36bee.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, способного снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и ликопин — антиоксидант, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. При этом, термическая обработка не разрушает ликопин, а наоборот, повышает его биодоступность", - сказала Шафикова. Однако, по словам врача, при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. "Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила Шафикова.
https://ria.ru/20250910/pitanie-2040820208.html
https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36198/31/361983168_44:0:955:683_1920x0_80_0_0_7e9d5b642ed04481a5ee815805460391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, питание, здоровье - общество, россия
Общество, Питание, Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказала о пользе помидоров
Врач Шафикова рассказала, что помидоры снижают риск развития рака
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, способного снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.
"Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и ликопин — антиоксидант, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. При этом, термическая обработка не разрушает ликопин, а наоборот, повышает его биодоступность", - сказала Шафикова.
Однако, по словам врача, при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт.
"Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила Шафикова.