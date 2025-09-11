Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем - РИА Новости, 11.09.2025
11:01 11.09.2025 (обновлено: 11:04 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/volontery-2041138828.html
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем - РИА Новости, 11.09.2025
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем
Волонтёрская группа "Дари добро" помогает сотрудникам РЖД искать собаку, сбежавшую из поезда "Новороссийск – Екатеринбург" в Поворино Воронежской области,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:01:00+03:00
2025-09-11T11:04:00+03:00
общество
поворино
воронежская область
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041139026_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_2553150e5cfa0bd8c3acae59cf5e4311.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Волонтёрская группа "Дари добро" помогает сотрудникам РЖД искать собаку, сбежавшую из поезда "Новороссийск – Екатеринбург" в Поворино Воронежской области, сообщила РИА Новости волонтёр Евгения Николаева. "Я представляю волонтерскую группу "Дари Добро". Это наша местная городская группа, в которой мы помогаем бездомным животным. Учитывая наше сострадание ко всем маленьким несчастным животным, мы увидели просто пост о том, что потерялась собака. Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась", — сказала она. Евгения добавила, что они активно принимали участие в поисках вместе с сотрудниками РЖД и местными жителями. "Мы просто увидели, что люди тоже начали писать, что видели там в этом районе собаку... Соответственно, утром, вечером мы старались выходить искать собаку", — отметила Евгения. Собеседница агентства добавила, что в районе, где пропала собака, могут быть бездомные животные, которые могут её гонять. Близость к железнодорожным путям тоже усложняет поиски.
https://ria.ru/20250908/sobaka--2040434904.html
поворино
воронежская область
общество, поворино, воронежская область, ржд
Общество, Поворино, Воронежская область, РЖД
Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем

В Воронежской области волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда

© Фото : Дари доброСобака, сбежавшая из поезда в Воронежской области
Собака, сбежавшая из поезда в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Дари добро
Собака, сбежавшая из поезда в Воронежской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Волонтёрская группа "Дари добро" помогает сотрудникам РЖД искать собаку, сбежавшую из поезда "Новороссийск – Екатеринбург" в Поворино Воронежской области, сообщила РИА Новости волонтёр Евгения Николаева.
"Я представляю волонтерскую группу "Дари Добро". Это наша местная городская группа, в которой мы помогаем бездомным животным. Учитывая наше сострадание ко всем маленьким несчастным животным, мы увидели просто пост о том, что потерялась собака. Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась", — сказала она.
Евгения добавила, что они активно принимали участие в поисках вместе с сотрудниками РЖД и местными жителями.
"Мы просто увидели, что люди тоже начали писать, что видели там в этом районе собаку... Соответственно, утром, вечером мы старались выходить искать собаку", — отметила Евгения.
Собеседница агентства добавила, что в районе, где пропала собака, могут быть бездомные животные, которые могут её гонять. Близость к железнодорожным путям тоже усложняет поиски.
ОбществоПовориноВоронежская областьРЖД
 
 
