Володин рассказал о тестировании детей мигрантов на знание русского языка

Володин: тестирование детей мигрантов на знание русского гармонизирует учебу
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка и успешное освоение школьной программы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это - 12,6%. 87,4% не сдали экзамен на знание русского языка или не подтвердили законность нахождения в нашей стране. Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно", - написал Володин в своем канале в Мах.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.
