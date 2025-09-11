https://ria.ru/20250911/vojska-2041082706.html
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.09.2025
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 11.09.2025
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено семь боеприпасов. Сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
