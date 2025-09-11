Рейтинг@Mail.ru
В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад
08:29 11.09.2025
В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад
В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад
происшествия
владивосток
россия
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Убийство мужчины, тело которого было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад, раскрыто, сообщает УМВД России по региону. "Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина", - говорится в сообщении. Установлен свидетель убийства на "Змеинке". Благодаря его показаниям раскрыты лица, причастные к преступлению. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая правдивость его показаний, а также выполнена проверка показаний на месте. Установлено, что в феврале 1999 года, в лесном массиве у пляжа "Змеинка" во Владивостоке фигурант вместе с соучастником нанесли смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему, после чего пытались сжечь тело. Мотивом преступления послужила личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне потерпевшим автомобиля. По ходатайству следователя СКР Приморья фигурант взят под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). В рамках расследуемого уголовного дела назначено проведение ряда судебных экспертиз. Второй фигурант дела объявлен в международный розыск.
владивосток
россия
приморский край
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке задержали подозреваемого в убийстве мужчины 26 лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Убийство мужчины, тело которого было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад, раскрыто, сообщает УМВД России по региону.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина", - говорится в сообщении.
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины
7 сентября 2024, 01:19
7 сентября 2024, 01:19
Установлен свидетель убийства на "Змеинке". Благодаря его показаниям раскрыты лица, причастные к преступлению. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая правдивость его показаний, а также выполнена проверка показаний на месте.
Установлено, что в феврале 1999 года, в лесном массиве у пляжа "Змеинка" во Владивостоке фигурант вместе с соучастником нанесли смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему, после чего пытались сжечь тело. Мотивом преступления послужила личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне потерпевшим автомобиля.
По ходатайству следователя СКР Приморья фигурант взят под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
В рамках расследуемого уголовного дела назначено проведение ряда судебных экспертиз. Второй фигурант дела объявлен в международный розыск.
Адвоката в Приморье обвинили в убийстве и покушении на убийство
9 декабря 2024, 04:04
9 декабря 2024, 04:04
 
Происшествия
 
 
