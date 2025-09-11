https://ria.ru/20250911/vladivostok-2041103853.html

В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад

В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 11.09.2025

В Приморье раскрыли убийство мужчины, совершенное 26 лет назад

Убийство мужчины, тело которого было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад, раскрыто, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:29:00+03:00

2025-09-11T08:29:00+03:00

2025-09-11T08:29:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Убийство мужчины, тело которого было обнаружено в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад, раскрыто, сообщает УМВД России по региону. "Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина", - говорится в сообщении. Установлен свидетель убийства на "Змеинке". Благодаря его показаниям раскрыты лица, причастные к преступлению. В отношении свидетеля проведена проверка на полиграфе, подтвердившая правдивость его показаний, а также выполнена проверка показаний на месте. Установлено, что в феврале 1999 года, в лесном массиве у пляжа "Змеинка" во Владивостоке фигурант вместе с соучастником нанесли смертельные телесные повреждения 23-летнему потерпевшему, после чего пытались сжечь тело. Мотивом преступления послужила личная неприязнь, вызванная подозрением в угоне потерпевшим автомобиля. По ходатайству следователя СКР Приморья фигурант взят под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). В рамках расследуемого уголовного дела назначено проведение ряда судебных экспертиз. Второй фигурант дела объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20240907/zaderzhanie-1971203388.html

https://ria.ru/20241209/primore-1988070374.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия, приморский край