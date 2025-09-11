https://ria.ru/20250911/vladivostok-2041100387.html

Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

Пожар на складе во Владивостоке, где погиб один человек и пострадали двое, полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 11.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке, где погиб один человек и пострадали двое, полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" заявило о ещё двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация. "В 13.44 (6.44 мск - ред.) пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

