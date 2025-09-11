https://ria.ru/20250911/vladivostok-2041100387.html
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 11.09.2025
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе во Владивостоке, где погиб один человек и пострадали двое, полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T07:42:00+03:00
2025-09-11T07:42:00+03:00
2025-09-11T09:40:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041114437_0:4:1914:1080_1920x0_80_0_0_66aec70853d47d37514581dedef97836.png
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пожар на складе во Владивостоке, где погиб один человек и пострадали двое, полностью ликвидирован, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" заявило о ещё двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация. "В 13.44 (6.44 мск - ред.) пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250910/pozhar-2041043963.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041114437_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_eb66fcebec6f029b9ea440175fdd6ecc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
Во Владивостоке ликвидировали пожар на складе, где погиб человек