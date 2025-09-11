Рейтинг@Mail.ru
На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN - РИА Новости, 11.09.2025
18:23 11.09.2025
На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN
На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN - РИА Новости, 11.09.2025
На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN
Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи стремятся найти подозреваемого, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа". "Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых", - говорится в сообщении телеканала. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN

CNN: на винтовке, из которой могли убить Кирка, и пулях обнаружили инициалы

© Getty Images / George FreyСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / George Frey
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи стремятся найти подозреваемого, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа".
«
"Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых", - говорится в сообщении телеканала.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ФБР раскрыли детали дела об убийстве Кирка
