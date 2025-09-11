На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN
CNN: на винтовке, из которой могли убить Кирка, и пулях обнаружили инициалы
© Getty Images / George FreyСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
© Getty Images / George Frey
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи стремятся найти подозреваемого, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых", - говорится в сообщении телеканала.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
