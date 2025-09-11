https://ria.ru/20250911/vintovka-2041279453.html

На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN

На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN - РИА Новости, 11.09.2025

На винтовке, из которой могли убить Кирка, есть инициалы, сообщил CNN

Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:23:00+03:00

2025-09-11T18:23:00+03:00

2025-09-11T18:23:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041141969_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e4d08c7d7fd71579c24c474ee1eb048.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди надписей на винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, и пулях из нее найдены инициалы, по которым следователи стремятся найти подозреваемого, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа". "Среди отметок есть инициалы, которые правоохранители стремятся сопоставить с профилями подозреваемых", - говорится в сообщении телеканала. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041242968.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), покушение на американского политика чарли кирка