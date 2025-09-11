Рейтинг@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за позиции США по поставкам помощи
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 11.09.2025 (обновлено: 23:15 11.09.2025)
На Украине забили тревогу из-за позиции США по поставкам помощи
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Украине обеспокоены изменением позиции США по поставкам военной помощи Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова."Чиновник заявил, что украинские военные очень обеспокоены изменением позиции США в отношении поставок военной помощи, отметив, что стране необходимо оружие, которое могут предоставить только Соединенные Штаты", — говорится в материале.В частности, как отмечает издание со ссылкой на Жумадилова, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и средствах радиоэлектронной борьбы.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля Трамп пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Украине обеспокоены изменением позиции США по поставкам военной помощи Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова.
"Чиновник заявил, что украинские военные очень обеспокоены изменением позиции США в отношении поставок военной помощи, отметив, что стране необходимо оружие, которое могут предоставить только Соединенные Штаты", — говорится в материале.
В частности, как отмечает издание со ссылкой на Жумадилова, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и средствах радиоэлектронной борьбы.

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля Трамп пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
