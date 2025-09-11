Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование - РИА Новости, 11.09.2025
21:53 11.09.2025
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование - РИА Новости, 11.09.2025
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто обсудил украинское урегулирование,... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
сша
венгрия
украина
марко рубио
петер сийярто
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто обсудил украинское урегулирование, сообщает в четверг госдепартамент. "Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение российско-украинского конфликта посредством долгосрочного урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении госдепартамента. Ранее в четверг Сийярто заявил, что Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе.
в мире, сша, венгрия, украина, марко рубио, петер сийярто, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Украина, Марко Рубио, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование

Рубио обсудил с Сийярто урегулирование украинского кризиса

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто обсудил украинское урегулирование, сообщает в четверг госдепартамент.
"Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение российско-украинского конфликта посредством долгосрочного урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении госдепартамента.
Ранее в четверг Сийярто заявил, что Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе.
В миреСШАВенгрияУкраинаМарко РубиоПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
