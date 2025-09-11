https://ria.ru/20250911/ukraina-2041318013.html

Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто обсудил украинское урегулирование, сообщает в четверг госдепартамент. "Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение российско-украинского конфликта посредством долгосрочного урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении госдепартамента. Ранее в четверг Сийярто заявил, что Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе.

