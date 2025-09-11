https://ria.ru/20250911/ukraina-2041307859.html
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:08:00+03:00
2025-09-11T20:08:00+03:00
2025-09-11T20:20:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
дональд трамп
петер сийярто
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Faceboo*.По его словам, значительная часть европейских политиков мешает действиям Трампа по установлению мира на Украине, однако Венгрия их поддерживает действия американского лидера и надеется, что президент США "не откажется от своих миротворческих усилий".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250911/gosduma-2041098459.html
украина
венгрия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, европа, дональд трамп, петер сийярто, марко рубио, сша
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Марко Рубио, США
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
Рубио заверил Сийярто, что Трамп продолжит действия по урегулированию на Украине