Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
20:08 11.09.2025 (обновлено: 20:20 11.09.2025)
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине
2025-09-11T20:08:00+03:00
2025-09-11T20:20:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
дональд трамп
петер сийярто
марко рубио
сша
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Faceboo*.По его словам, значительная часть европейских политиков мешает действиям Трампа по установлению мира на Украине, однако Венгрия их поддерживает действия американского лидера и надеется, что президент США "не откажется от своих миротворческих усилий".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, украина, венгрия, европа, дональд трамп, петер сийярто, марко рубио, сша
Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Faceboo*.
По его словам, значительная часть европейских политиков мешает действиям Трампа по установлению мира на Украине, однако Венгрия их поддерживает действия американского лидера и надеется, что президент США "не откажется от своих миротворческих усилий".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
