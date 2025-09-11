https://ria.ru/20250911/ukraina-2041307859.html

Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине

Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине - РИА Новости, 11.09.2025

Рубио заверил Сийярто, что Трамп будет продолжать урегулирование на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:08:00+03:00

2025-09-11T20:08:00+03:00

2025-09-11T20:20:00+03:00

в мире

украина

венгрия

европа

дональд трамп

петер сийярто

марко рубио

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg

БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров заверил, что президент США Дональд Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию на Украине и намерен добиться установления мира в Европе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Faceboo*.По его словам, значительная часть европейских политиков мешает действиям Трампа по установлению мира на Украине, однако Венгрия их поддерживает действия американского лидера и надеется, что президент США "не откажется от своих миротворческих усилий".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250911/gosduma-2041098459.html

украина

венгрия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, европа, дональд трамп, петер сийярто, марко рубио, сша