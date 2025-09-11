СМИ раскрыли тайный план "коалиции желающих" по Украине
L'Antidiplomatico: в планы "коалиции желающих" входит раздел Украины
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами.
"Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная 16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в заявлении.
Согласно имеющимся сведениям, "Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем (уже проданными Трампу)". В свою очередь, Великобритания хочет "взять под контроль все логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов", а Румыния и Польша нацелились на приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
