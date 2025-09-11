Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли тайный план "коалиции желающих" по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 11.09.2025 (обновлено: 21:49 11.09.2025)
СМИ раскрыли тайный план "коалиции желающих" по Украине
В планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:46:00+03:00
2025-09-11T21:49:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами."Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная 16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в заявлении.Согласно имеющимся сведениям, "Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем (уже проданными Трампу)". В свою очередь, Великобритания хочет "взять под контроль все логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов", а Румыния и Польша нацелились на приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
СМИ раскрыли тайный план "коалиции желающих" по Украине

L'Antidiplomatico: в планы "коалиции желающих" входит раздел Украины

Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В планы "коалиции желающих" входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает L'Antidiplomatico со ссылкой на данные, полученные хакерами.
"Карта "Объединенные силы "коалиции желающих", датированная 16 апреля, была получена хакерской группировкой "KillNet" в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии. Она демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний "коалиции желающих", полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния", — говорится в заявлении.
Согласно имеющимся сведениям, "Франция нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем (уже проданными Трампу)". В свою очередь, Великобритания хочет "взять под контроль все логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов", а Румыния и Польша нацелились на приграничные территории, а также Одесскую область с выходом к морю.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
