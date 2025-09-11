Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина пытался отбиться от сотрудников военкомата топором

11.09.2025
18:34 11.09.2025
На Украине мужчина пытался отбиться от сотрудников военкомата топором
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мужчина в украинских Черкассах пытался отбиться от пытавшихся его мобилизовать сотрудников военкомата пакетом, в котором был топор, а также газовым баллончиком, впоследствии военнообязанного задержали, сообщили в четверг черкасском областном военкомате. По информации военкомата, во время проведения оповещения в Черкассах был остановлен мужчина, который отказался предъявлять военно-учетные документы. "В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил 2 удара в область головы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*. По информации военкомата, мужчина также использовал газовый баллончик против военнослужащего. "После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи. Личность гражданина была установлена, он находился в розыске, а также при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.* Запрещена в РФ как экстремистская.
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Мужчина в украинских Черкассах пытался отбиться от пытавшихся его мобилизовать сотрудников военкомата пакетом, в котором был топор, а также газовым баллончиком, впоследствии военнообязанного задержали, сообщили в четверг черкасском областном военкомате.
По информации военкомата, во время проведения оповещения в Черкассах был остановлен мужчина, который отказался предъявлять военно-учетные документы.
"В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил 2 удара в область головы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*.
По информации военкомата, мужчина также использовал газовый баллончик против военнослужащего. "После задержания на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи. Личность гражданина была установлена, он находился в розыске, а также при себе, кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, имел предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
