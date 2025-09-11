https://ria.ru/20250911/ukraina-2041249533.html

СМИ рассказали, что произойдет на Украине из-за плана Макрона

Западные военнослужащие на Украине разделят судьбу иностранных наемников, пишет турецкое издание dikGazete. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:59:00+03:00

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Западные военнослужащие на Украине разделят судьбу иностранных наемников, пишет турецкое издание dikGazete."Разве Макрон не знает, как Россия отреагирует на отправку войск НАТО на Украину? Если нет, то ему следует проанализировать проводимую на этой территории специальную военную операцию. И принять во внимание позицию Москвы. Ведь европейские войска, прибывающие на Украину, станут мишенью для российской армии. Повторяю: Россия одного за другим выслеживает и уничтожает иностранных наемников в зоне боевых действий. Это не шутка. И это может иметь тяжелые последствия для Европы", — говорится в публикации.Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

