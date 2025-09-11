https://ria.ru/20250911/ukraina-2041141090.html

Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину

Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 11.09.2025

Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:12:00+03:00

2025-09-11T11:12:00+03:00

2025-09-11T11:12:00+03:00

в мире

украина

финляндия

россия

владимир зеленский

андрей ермак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20241105/stubb-1982039979.html

украина

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, россия, владимир зеленский, андрей ермак