Президент Финляндии прибыл с визитом на Украину
2025-09-11T11:12:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита на Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг запланирована встреча Стубба с Зеленским. На ней будут обсуждать проекты безопасности, евроинтеграцию, инвестиции в инфраструктуру, санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины.
