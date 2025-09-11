Рейтинг@Mail.ru
10:47 11.09.2025
В Киеве арестовали чиновника, предоставлявшего бронь от мобилизации
в мире
украина
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На Украине задержан чиновник минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал мужчин призывного возраста на критически важное предприятие для получения брони от мобилизации, сообщает национальная полиция. "По данным следствия, работник департамента мобилизации министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов трудоустройство на критически важном предприятии, которое имеет право предоставлять бронь от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Имя фигуранта не называется. Чиновник был задержан во время получения взятки. Ему вменяется статья "Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды". Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
2025
Новости
в мире, украина
В мире, Украина
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На Украине задержан чиновник минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал мужчин призывного возраста на критически важное предприятие для получения брони от мобилизации, сообщает национальная полиция.
"По данным следствия, работник департамента мобилизации министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов трудоустройство на критически важном предприятии, которое имеет право предоставлять бронь от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Имя фигуранта не называется.
Чиновник был задержан во время получения взятки. Ему вменяется статья "Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды".
Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
