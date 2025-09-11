https://ria.ru/20250911/ukraina-2041098092.html

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых с передовой

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых с передовой - РИА Новости, 11.09.2025

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых с передовой

Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства. "На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига", - подчеркнул он.

