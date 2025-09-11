Рейтинг@Mail.ru
Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых с передовой
11.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 11.09.2025
Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых с передовой
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства. "На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига", - подчеркнул он.
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командир 56-й бригады ВСУ запретил эвакуировать раненых и контуженных боевиков с передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает стачивать последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются в качестве "доноров" для 42-го отдельного мотопехотного батальона", - сказал собеседник агентства.
"На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженных, их эвакуация не проводится по указанию комбрига", - подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
