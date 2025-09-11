https://ria.ru/20250911/ukraina-2041088043.html

В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине

В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 11.09.2025

В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине

11.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

германия

гленн дизен

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт быстро закончится, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. <...> Если бы президент Трамп положил этому конец, <…> конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро", — сказал он.Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информацией."Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится", — пояснил аналитик.Ранее США уже приостанавливали обмен разведданных с Украиной. Как сообщали РИА Новости в Пентагоне, с 4 марта Вашингтон прекратил все виды военной помощи Киеву. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций двух государств. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором говорилось, что американцы немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки этой стране.

сша

украина

германия

2025

Новости

в мире, сша, украина, германия, гленн дизен, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)