В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине
2025-09-11T03:37:00+03:00
2025-09-11T03:37:00+03:00
2025-09-11T11:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт быстро закончится, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. <...> Если бы президент Трамп положил этому конец, <…> конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро", — сказал он.Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информацией."Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится", — пояснил аналитик.Ранее США уже приостанавливали обмен разведданных с Украиной. Как сообщали РИА Новости в Пентагоне, с 4 марта Вашингтон прекратил все виды военной помощи Киеву. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций двух государств. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором говорилось, что американцы немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки этой стране.
