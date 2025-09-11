Рейтинг@Mail.ru
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 11.09.2025 (обновлено: 11:08 11.09.2025)
В США назвали способ быстро прекратить конфликт на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
германия
гленн дизен
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт быстро закончится, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. &lt;...&gt; Если бы президент Трамп положил этому конец, &lt;…&gt; конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро", — сказал он.Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информацией."Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится", — пояснил аналитик.Ранее США уже приостанавливали обмен разведданных с Украиной. Как сообщали РИА Новости в Пентагоне, с 4 марта Вашингтон прекратил все виды военной помощи Киеву. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций двух государств. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором говорилось, что американцы немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки этой стране.
в мире, сша, украина, германия, гленн дизен, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Германия, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если США откажутся от кадровой поддержки ВСУ и прекратят обмен разведывательной информацией, украинский конфликт быстро закончится, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"К примеру, в Германии сейчас находится военное командование США, которое контролирует весь конфликт на Украине. <...> Если бы президент Трамп положил этому конец, <…> конфликт закончился бы. Он закончился бы очень быстро", — сказал он.
Помимо этого, Берлетик обратил внимание и на другой фактор, связанный с обменом разведывательной информацией.
"Как признали сами западные СМИ, ЦРУ прямо сейчас управляет разведывательными сетями внутри Украины. Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится", — пояснил аналитик.
Ранее США уже приостанавливали обмен разведданных с Украиной. Как сообщали РИА Новости в Пентагоне, с 4 марта Вашингтон прекратил все виды военной помощи Киеву. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций двух государств. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором говорилось, что американцы немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки этой стране.
Специальная военная операция на Украине
 
 
