17:06 11.09.2025
В Уфе нашли пропавшую школьницу
В Уфе нашли пропавшую школьницу
Школьница, которая двое суток назад ушла в школу и пропала в Уфе, найдена, ее допросят, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 11.09.2025
УФА, 11 сен - РИА Новости. Школьница, которая двое суток назад ушла в школу и пропала в Уфе, найдена, ее допросят, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту пропажи 14-летней школьницы из уфимского микрорайона Нижегородка. Сообщалось, что девочка 9 сентября утром ушла в школу и пропала. Она не появлялась в учебном заведении и не выходила на связь с родителями. В полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась ее мать. "Местонахождение несовершеннолетней установлено. Запланирован ее допрос", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Источник РИА Новости, близкий к семье девочки, рассказал, что школьница 8 сентября в чат с подругами написала о своих планах. "Она попросила подруг не переживать о ней, так как она запланировала спрятаться от родителей на неделю. Известно, что у нее были проблемы с поведением в школе. Не исключено, что в семье был скандал из-за смены места учебы", - рассказал собеседник.
УФА, 11 сен - РИА Новости. Школьница, которая двое суток назад ушла в школу и пропала в Уфе, найдена, ее допросят, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.
Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту пропажи 14-летней школьницы из уфимского микрорайона Нижегородка. Сообщалось, что девочка 9 сентября утром ушла в школу и пропала. Она не появлялась в учебном заведении и не выходила на связь с родителями. В полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась ее мать.
"Местонахождение несовершеннолетней установлено. Запланирован ее допрос", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.
Источник РИА Новости, близкий к семье девочки, рассказал, что школьница 8 сентября в чат с подругами написала о своих планах. "Она попросила подруг не переживать о ней, так как она запланировала спрятаться от родителей на неделю. Известно, что у нее были проблемы с поведением в школе. Не исключено, что в семье был скандал из-за смены места учебы", - рассказал собеседник.
