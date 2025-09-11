https://ria.ru/20250911/ufa-2041251949.html

В Уфе нашли пропавшую школьницу

В Уфе нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 11.09.2025

В Уфе нашли пропавшую школьницу

Школьница, которая двое суток назад ушла в школу и пропала в Уфе, найдена, ее допросят, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 11.09.2025

УФА, 11 сен - РИА Новости. Школьница, которая двое суток назад ушла в школу и пропала в Уфе, найдена, ее допросят, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту пропажи 14-летней школьницы из уфимского микрорайона Нижегородка. Сообщалось, что девочка 9 сентября утром ушла в школу и пропала. Она не появлялась в учебном заведении и не выходила на связь с родителями. В полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась ее мать. "Местонахождение несовершеннолетней установлено. Запланирован ее допрос", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии. Источник РИА Новости, близкий к семье девочки, рассказал, что школьница 8 сентября в чат с подругами написала о своих планах. "Она попросила подруг не переживать о ней, так как она запланировала спрятаться от родителей на неделю. Известно, что у нее были проблемы с поведением в школе. Не исключено, что в семье был скандал из-за смены места учебы", - рассказал собеседник.

