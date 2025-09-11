https://ria.ru/20250911/ufa-2041150181.html

В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу

В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу - РИА Новости, 11.09.2025

В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу

Правоохранительные органы ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую в Уфе двое суток назад, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:46:00+03:00

2025-09-11T11:46:00+03:00

2025-09-11T11:46:00+03:00

происшествия

россия

уфа

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg

УФА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую в Уфе двое суток назад, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии. Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографию несовершеннолетней. "Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней... 28.12.2010 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, девочка ушла из дома в микрорайоне Нижегородка утром 9 сентября и исчезла. "В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения несовершеннолетней и обстоятельств ее исчезновения", - говорится в релизе. В следственном управлении сообщают приметы ребёнка: рост 172 сантиметра, среднего телосложения. Была одета в белую рубашку, синие школьные брюки, чёрный жилет. Также при ней был кожаный рюкзак черного цвета. СУСК РФ по региону просит всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней и обстоятельствах ее исчезновения, сообщить следователям или полиции. Пресс-служба башкирской полиции в свою очередь сообщает, что девочка ушла в школу, но там не появлялась. "Сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции и волонтерами ведутся поиски пропавшей школьницы. В поисковых мероприятиях также задействована беспилотная летательная техника", - сообщает пресс-служба МВД по региону.

https://ria.ru/20240903/tagil-1970222048.html

https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html

https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984549674.html

россия

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)