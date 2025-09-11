Рейтинг@Mail.ru
В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу
11:46 11.09.2025
В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу
В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу
Правоохранительные органы ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую в Уфе двое суток назад, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
2025-09-11T11:46:00+03:00
2025-09-11T11:46:00+03:00
УФА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую в Уфе двое суток назад, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии. Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографию несовершеннолетней. "Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней... 28.12.2010 года рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, девочка ушла из дома в микрорайоне Нижегородка утром 9 сентября и исчезла. "В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения несовершеннолетней и обстоятельств ее исчезновения", - говорится в релизе. В следственном управлении сообщают приметы ребёнка: рост 172 сантиметра, среднего телосложения. Была одета в белую рубашку, синие школьные брюки, чёрный жилет. Также при ней был кожаный рюкзак черного цвета. СУСК РФ по региону просит всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней и обстоятельствах ее исчезновения, сообщить следователям или полиции. Пресс-служба башкирской полиции в свою очередь сообщает, что девочка ушла в школу, но там не появлялась. "Сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции и волонтерами ведутся поиски пропавшей школьницы. В поисковых мероприятиях также задействована беспилотная летательная техника", - сообщает пресс-служба МВД по региону.
В Уфе ищут пропавшую два дня назад школьницу

УФА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую в Уфе двое суток назад, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
Ведомство в своём Telegram-канале опубликовало фотографию несовершеннолетней.
"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней... 28.12.2010 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, девочка ушла из дома в микрорайоне Нижегородка утром 9 сентября и исчезла.
"В настоящее время следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения несовершеннолетней и обстоятельств ее исчезновения", - говорится в релизе.
В следственном управлении сообщают приметы ребёнка: рост 172 сантиметра, среднего телосложения. Была одета в белую рубашку, синие школьные брюки, чёрный жилет. Также при ней был кожаный рюкзак черного цвета.
СУСК РФ по региону просит всех, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней и обстоятельствах ее исчезновения, сообщить следователям или полиции.
Пресс-служба башкирской полиции в свою очередь сообщает, что девочка ушла в школу, но там не появлялась. "Сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции и волонтерами ведутся поиски пропавшей школьницы. В поисковых мероприятиях также задействована беспилотная летательная техника", - сообщает пресс-служба МВД по региону.
