В Уфе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу

В Уфе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу

Охотничьи инспекторы ищут лося, присутствие которого в оживлённом районе Уфы заметили горожане, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии. РИА Новости, 11.09.2025

УФА, 11 сен - РИА Новости. Охотничьи инспекторы ищут лося, присутствие которого в оживлённом районе Уфы заметили горожане, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии. В соцсетях появилось видео лося, бегающего по жилому кварталу и на парковке. На некоторых кадрах видно, что дикое животное пробегает мимо удивленных прохожих. "Вчера в жилой район Уфы, расположенный на улице Рудольфа Нуреева, 10, неожиданно забрел лось. После поступления сигнала специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место", - сообщает пресс-служба минприроды региона. В сообщении говорится, что заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев уточнил, что осмотр местности пока не выявил присутствия животного. Предполагается, что лось активно передвигается. Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке. "Сейчас территория контролируется государственными охотничьими инспекторами. Ведётся непрерывный мониторинг ситуации, разрабатывается безопасный план по эвакуации животного за пределы населённого пункта. Вопрос находится под строгим наблюдением специалистов, принимаются все возможные меры", - говорится в сообщении.

