В Уфе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу - РИА Новости, 11.09.2025
09:13 11.09.2025 (обновлено: 09:17 11.09.2025)
В Уфе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу
происшествия
уфа
республика башкортостан
УФА, 11 сен - РИА Новости. Охотничьи инспекторы ищут лося, присутствие которого в оживлённом районе Уфы заметили горожане, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии. В соцсетях появилось видео лося, бегающего по жилому кварталу и на парковке. На некоторых кадрах видно, что дикое животное пробегает мимо удивленных прохожих. "Вчера в жилой район Уфы, расположенный на улице Рудольфа Нуреева, 10, неожиданно забрел лось. После поступления сигнала специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место", - сообщает пресс-служба минприроды региона. В сообщении говорится, что заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев уточнил, что осмотр местности пока не выявил присутствия животного. Предполагается, что лось активно передвигается. Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке. "Сейчас территория контролируется государственными охотничьими инспекторами. Ведётся непрерывный мониторинг ситуации, разрабатывается безопасный план по эвакуации животного за пределы населённого пункта. Вопрос находится под строгим наблюдением специалистов, принимаются все возможные меры", - говорится в сообщении.
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
УФА, 11 сен - РИА Новости. Охотничьи инспекторы ищут лося, присутствие которого в оживлённом районе Уфы заметили горожане, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии.
В соцсетях появилось видео лося, бегающего по жилому кварталу и на парковке. На некоторых кадрах видно, что дикое животное пробегает мимо удивленных прохожих.
"Вчера в жилой район Уфы, расположенный на улице Рудольфа Нуреева, 10, неожиданно забрел лось. После поступления сигнала специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место", - сообщает пресс-служба минприроды региона.
В сообщении говорится, что заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев уточнил, что осмотр местности пока не выявил присутствия животного. Предполагается, что лось активно передвигается. Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке.
"Сейчас территория контролируется государственными охотничьими инспекторами. Ведётся непрерывный мониторинг ситуации, разрабатывается безопасный план по эвакуации животного за пределы населённого пункта. Вопрос находится под строгим наблюдением специалистов, принимаются все возможные меры", - говорится в сообщении.
Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей
24 мая, 19:42
 
