Песков рассказал о совместных учениях России и Белоруссии
Песков рассказал о совместных учениях России и Белоруссии
Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:46:00+03:00
2025-09-11T12:46:00+03:00
2025-09-11T12:50:00+03:00
россия
белоруссия
дмитрий песков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября."Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.
