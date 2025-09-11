Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о совместных учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 11.09.2025
12:46 11.09.2025 (обновлено: 12:50 11.09.2025)
Песков рассказал о совместных учениях России и Белоруссии
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября."Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.
россия, белоруссия, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российско-белорусские учения не нацелены против кого-то, речь идет о продолжении сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
"Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал Песков журналистам.
РоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
