Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами - РИА Новости, 11.09.2025
11:37 11.09.2025
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами - РИА Новости, 11.09.2025
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами
Средствами видеонаблюдения в ЕДГ-2025 оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
общество
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Средствами видеонаблюдения в ЕДГ-2025 оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "У нас в эту кампанию средствами видеонаблюдения оснащено свыше 47 тысяч объектов в 76 регионах России. Доступ к трансляции имеют избирательные комиссии", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В презентации, представленной главой ЦИК РФ в четверг, уточняется, что средствами видеонаблюдения оснащено более 47 тысяч участков. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия
республика коми
севастополь
общество, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова
Общество, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами

Более 47 тысяч избирательных участков оснастили камерами видеонаблюдения

Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Средствами видеонаблюдения в ЕДГ-2025 оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"У нас в эту кампанию средствами видеонаблюдения оснащено свыше 47 тысяч объектов в 76 регионах России. Доступ к трансляции имеют избирательные комиссии", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В презентации, представленной главой ЦИК РФ в четверг, уточняется, что средствами видеонаблюдения оснащено более 47 тысяч участков.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
ОбществоРоссияРеспублика КомиСевастопольЭлла Памфилова
 
 
Обсуждения
