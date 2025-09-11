https://ria.ru/20250911/uchastok-2041147415.html
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами
Средствами видеонаблюдения в ЕДГ-2025 оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Средствами видеонаблюдения в ЕДГ-2025 оснащено более 47 тысяч участков в 76 регионах России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "У нас в эту кампанию средствами видеонаблюдения оснащено свыше 47 тысяч объектов в 76 регионах России. Доступ к трансляции имеют избирательные комиссии", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В презентации, представленной главой ЦИК РФ в четверг, уточняется, что средствами видеонаблюдения оснащено более 47 тысяч участков. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
