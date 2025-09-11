https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041144218.html

В Греции назвали убийство Кирка терроризмом

Министр иммиграции и убежища Греции Танос Плеврис назвал терроризмом убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка.

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Министр иммиграции и убежища Греции Танос Плеврис назвал терроризмом убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка. "Шокирующе. Терроризм атакует главу семьи, который просто выражал свое мнение, атакует противоположные взгляды, особенно когда они выражают консервативные, вневременные ценности", - написал политик в соцсети Х. Министр также выразил соболезнования членам семьи Кирка. Сторонник президента США, консервативный активист Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году были совершены две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи. Танос (Афанасиос) Плеврис является ультраправым политиком, в предыдущих кабинетах он занимал должность министра здравоохранения. В начале сентября греческий парламент одобрил законопроект, предусматривающий содержание мигрантов под наблюдением в закрытых центрах и тюремное заключение за незаконное пребывание в стране.

