На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей, пишут СМИ
На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей, пишут СМИ
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. На мероприятии в Юте, где застрелили американского активиста Чарли Кирка, не было металлоискателей, проверка сумок не проводилась, сообщает CNN со ссылкой на присутствовавших. "Рэйдон Дечен, посетивший мероприятие Чарли Кирка в Университете долины Юты, рассказал, что не было никаких мер безопасности, чтобы досматривать людей или проверять у них билеты. На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, "вызвало у него недоумение"", - говорится в сообщении телеканала. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
