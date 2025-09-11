Рейтинг@Mail.ru
На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
00:39 11.09.2025 (обновлено: 10:31 11.09.2025)
На мероприятии, где застрелили Кирка, не было металлоискателей, пишут СМИ
в мире
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. На мероприятии в Юте, где застрелили американского активиста Чарли Кирка, не было металлоискателей, проверка сумок не проводилась, сообщает CNN со ссылкой на присутствовавших. "Рэйдон Дечен, посетивший мероприятие Чарли Кирка в Университете долины Юты, рассказал, что не было никаких мер безопасности, чтобы досматривать людей или проверять у них билеты. На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, "вызвало у него недоумение"", - говорится в сообщении телеканала. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
2025
в мире, юта, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Покушение на американского политика Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. На мероприятии в Юте, где застрелили американского активиста Чарли Кирка, не было металлоискателей, проверка сумок не проводилась, сообщает CNN со ссылкой на присутствовавших.
"Рэйдон Дечен, посетивший мероприятие Чарли Кирка в Университете долины Юты, рассказал, что не было никаких мер безопасности, чтобы досматривать людей или проверять у них билеты. На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, "вызвало у него недоумение"", - говорится в сообщении телеканала.
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка
