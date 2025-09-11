Экс-депутат Рады рассказал, кому выгодно убийство Кирка
Олейник: убийство активиста Кирка выгодно киевскому режиму
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Убийство в США консервативного активиста Чарли Кирка выгодно киевскому режиму и связанным с ним американским демократам, глобалистам, сотрудникам спецслужб, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"При таких преступлениях отрабатываются все версии, их могут быть десятки - от сумасшедшего стрелка до того, что есть какие-то силы, которые стоят за ним - или демократы, или внешние (силы). Но есть и главная версия - кому это выгодно", - заявил РИА Новости Олейник.
Собеседник агентства отметил, что погибший был ярким сторонником президента Дональда Трампа, резко критиковал всякое выделение оружия и денег Украине.
"Он прямо говорил, что война нужна элите Украины. Зеленского там называл прямо и так далее. Поэтому эту версию надо отрабатывать. Потому что глобалисты, я так думаю, все-таки мечтают в следующем году взять под контроль хотя бы нижнюю палату (конгресса), а там начать качать импичмент Трампу, а потом и убрать Трампа и трампизм", - полагает политик.
По его оценке, такой сторонник Трампа, как Чарли Кирк, мог бы помешать этим планам. Кроме того, осенью также состоится ряд важных для Трампа выборов.
"Он (Кирк - ред.) один из виднейших лидеров молодежного движения. У него там много подписчиков, около 5 или 7 миллионов и так далее. То есть он активный член команды Трампа, поэтому так Трамп и отреагировал. Это ближайший соратник", - добавил Олейник.
Он напомнил, что ранее покушения были организованы уже и на самого Трампа, и на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Мы знаем о том, что "Северные потоки", конечно, не украинцы взорвали, у меня такое убеждение. Они играли роль прикрытия. Поэтому я не исключаю, например, что те же спецслужбы ЦРУ и ФБР, которые недовольны реформами, которые проводит Трамп - он там увольняет всех подряд, особенно связанных с теми, кто обвинял Трампа в контактах с Россией, могли бы использовать (украинцев - ред.)", - считает Олейник.
Он указал, что на Украине сейчас много профессиональных снайперов, в том числе с опытом боевых действий.
"А там еще и националистов, нацистов много… Поэтому эта версия имеет место быть. ГУР надо смотреть, они же обязаны всем предыдущему режиму, Байдену. Буданов (руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - ред.) и так далее. Но я думаю, что (директор ФБР - ред.) Кэш Патель этим заниматься будет серьезно", - прогнозирует экс-депутат Верховной рады.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
