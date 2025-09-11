Рейтинг@Mail.ru
08:13 11.09.2025
В Турции раскритиковали политику США в отношении Израиля
В Турции раскритиковали политику США в отношении Израиля
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа заявил РИА Новости, что действия США в отношении переговорного процесса между Израилем и палестинским движением ХАМАС свидетельствуют о двойных стандартах Вашингтона. По его словам, Соединённые Штаты публично выступают посредником, а фактически оказывают скрытую поддержку военным действиям Тель-Авива. "США вновь продемонстрировали лицемерие. Под видом содействия перемирию между Израилем и ХАМАС они за кулисами дают зелёный свет ударам премьер-министра Биньямина Нетаньяху по руководству движения ХАМАС - ред.)", — отметил Сефа. Турецкий эксперт подчеркнул, что стратегическая цель США и Израиля, по его мнению, заключается в радикальном изменении демографической и политической карты сектора Газа. "Они стремятся вытеснить палестинское население и превратить этот регион в зону экономических проектов, фактически — в туристический и инвестиционный анклав для американских компаний", — заявил он. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
В Турции раскритиковали политику США в отношении Израиля

Экс-атташе Турции Сефа обвинил США в двойных стандартах по Израилю и ХАМАС

Сотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа заявил РИА Новости, что действия США в отношении переговорного процесса между Израилем и палестинским движением ХАМАС свидетельствуют о двойных стандартах Вашингтона.
По его словам, Соединённые Штаты публично выступают посредником, а фактически оказывают скрытую поддержку военным действиям Тель-Авива.
"США вновь продемонстрировали лицемерие. Под видом содействия перемирию между Израилем и ХАМАС они за кулисами дают зелёный свет ударам премьер-министра Биньямина Нетаньяху по руководству движения ХАМАС - ред.)", — отметил Сефа.
Турецкий эксперт подчеркнул, что стратегическая цель США и Израиля, по его мнению, заключается в радикальном изменении демографической и политической карты сектора Газа.
"Они стремятся вытеснить палестинское население и превратить этот регион в зону экономических проектов, фактически — в туристический и инвестиционный анклав для американских компаний", — заявил он.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
