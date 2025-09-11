Эксперт оценил рост турпотока на курорты Кубани этой осенью
Брагин: турпоток в Краснодарский край осенью может вырасти до 35%
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Туристический поток на курорты Краснодарского края осенью может показать рост до 35% в связи с открытием аэропорта Краснодара, сообщил журналистам директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Турпоток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта. Однако все будет зависеть от количества рейсов и цен", - сказал Брагин.
Он добавил, что новость об открытии аэропорта очень хорошая для индустрии гостеприимства, "которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края".
Брагин также добавил, что открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на транспортной доступности Крыма и Юга России, а количество поездок может увеличиться на 20-25%.
"Еще один важный момент – Краснодар снова станет важным хабом международных перевозок для южных регионов России. Уже известно, что рейсы будут выполняться как минимум в Ереван, Стамбул и Дубай – так что ждем роста бронирований по этим и другим зарубежным направлениям от жителей юга нашей страны. И это открывает встречные возможности для наших зарубежных гостей, расширяет географию их поездок по России. Даже до открытия аэропорта Краснодара мы фиксировали бронирования иностранцами номеров в Сочи и Краснодаре", - уверен он.