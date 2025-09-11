https://ria.ru/20250911/turpotok-2041246231.html

Эксперт оценил рост турпотока на курорты Кубани этой осенью

Эксперт оценил рост турпотока на курорты Кубани этой осенью - РИА Новости, 11.09.2025

Эксперт оценил рост турпотока на курорты Кубани этой осенью

Туристический поток на курорты Краснодарского края осенью может показать рост до 35% в связи с открытием аэропорта Краснодара, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:49:00+03:00

2025-09-11T16:49:00+03:00

2025-09-11T17:49:00+03:00

краснодар

краснодарский край

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142311/13/1423111380_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cffe36331cb9bd644ed6b13779964e74.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Туристический поток на курорты Краснодарского края осенью может показать рост до 35% в связи с открытием аэропорта Краснодара, сообщил журналистам директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября."Турпоток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта. Однако все будет зависеть от количества рейсов и цен", - сказал Брагин.Он добавил, что новость об открытии аэропорта очень хорошая для индустрии гостеприимства, "которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края".Брагин также добавил, что открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на транспортной доступности Крыма и Юга России, а количество поездок может увеличиться на 20-25%."Еще один важный момент – Краснодар снова станет важным хабом международных перевозок для южных регионов России. Уже известно, что рейсы будут выполняться как минимум в Ереван, Стамбул и Дубай – так что ждем роста бронирований по этим и другим зарубежным направлениям от жителей юга нашей страны. И это открывает встречные возможности для наших зарубежных гостей, расширяет географию их поездок по России. Даже до открытия аэропорта Краснодара мы фиксировали бронирования иностранцами номеров в Сочи и Краснодаре", - уверен он.

https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041260655.html

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041240283.html

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, краснодарский край, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот