В Туле нашли тела женщины и ребенка
В Туле нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 11.09.2025
В Туле нашли тела женщины и ребенка
Тела двухлетнего мальчика и женщины обнаружили в квартире дома, расположенного во 2-м проезде Металлургов в Туле
ТУЛА, 11 сен – РИА Новости. Тела двухлетнего мальчика и женщины обнаружили в квартире дома, расположенного во 2-м проезде Металлургов в Туле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, ребенок утонул в ванной, после этого его мать покончила с собой. В пресс-службе СУСК России по Тульской области РИА Новости сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Туле нашли тела женщины и ребенка
