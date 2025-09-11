https://ria.ru/20250911/tts-2041104239.html

В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ из-за налетов дронов

В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ из-за налетов дронов - РИА Новости, 11.09.2025

В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ из-за налетов дронов

В Белгороде второй день подряд приостанавливают работу крупных торговых центров из-за налетов дронов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.09.2025

БЕЛГОРОД, 11 сен — РИА Новости. В Белгороде второй день подряд приостанавливают работу крупных торговых центров из-за налетов дронов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", — сказал он.Местные власти приостановили работу крупных ТЦ, летних площадок, кафе и ресторанов из-за участившихся налетов украинских дронов. Так, за минувшие сутки Белгород атаковал 41 беспилотник, из которых сбили 28. Три мирных жителя получили ранения. Сегодня утром от удара БПЛА пострадали два человека.Накануне беспилотники ВСУ атаковали здание правительства региона. Повреждены фасад и остекление. От падения обломков сбитого дрона загорелся частный дом. Пострадавших нет. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

