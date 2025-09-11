https://ria.ru/20250911/tsik-2041142708.html

Памфилова рассказала о работе ЦИК по обеспечению прав инвалидов

11.09.2025

Памфилова рассказала о работе ЦИК по обеспечению прав инвалидов

ЦИК России в последние годы проделал колоссальную работу по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России в последние годы проделал колоссальную работу по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Теперь что касается работы избирательных комиссий по обеспечению прав наших граждан с инвалидностью. Огромная работа за последние годы проделана... организуют безбарьерную доступную среду для тех, кто в этом нуждается. Колоссальная просто работа проделана за эти годы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

