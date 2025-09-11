Памфилова рассказала о работе ЦИК по обеспечению прав инвалидов
Памфилова: ЦИК проделал колоссальную работу по обеспечению прав инвалидов
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России в последние годы проделал колоссальную работу по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Теперь что касается работы избирательных комиссий по обеспечению прав наших граждан с инвалидностью. Огромная работа за последние годы проделана... организуют безбарьерную доступную среду для тех, кто в этом нуждается. Колоссальная просто работа проделана за эти годы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.