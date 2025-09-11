Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отложили голосование по 43 избирательным кампаниям
10:51 11.09.2025
В Курской области отложили голосование по 43 избирательным кампаниям
политика
россия
курская область
элла памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России принял решение в этом году отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в Курской области, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "11 июня приняли решение отложить голосование... по 43 избирательным кампаниям, которые запланированы к проведению в единый день голосования 14 сентября", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
политика, россия, курская область, элла памфилова
Политика, Россия, Курская область, Элла Памфилова
Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России принял решение в этом году отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в Курской области, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"11 июня приняли решение отложить голосование... по 43 избирательным кампаниям, которые запланированы к проведению в единый день голосования 14 сентября", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
