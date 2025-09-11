https://ria.ru/20250911/tsik-2041134256.html

В Курской области отложили голосование по 43 избирательным кампаниям

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России принял решение в этом году отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в Курской области, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "11 июня приняли решение отложить голосование... по 43 избирательным кампаниям, которые запланированы к проведению в единый день голосования 14 сентября", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

