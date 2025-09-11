https://ria.ru/20250911/trevoga-2041140000.html
На Украине объявили тревогу
На Украине объявили тревогу - РИА Новости, 11.09.2025
На Украине объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно - около 11.00.Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили практически сразу после прибытия президента Финляндии Александра Стубба в Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
