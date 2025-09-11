https://ria.ru/20250911/trevoga-2041086502.html
В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
