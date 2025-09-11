https://ria.ru/20250911/trevoga-2041081451.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 11.09.2025

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:10:00+03:00

2025-09-11T01:10:00+03:00

2025-09-11T01:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пензенская область, олег мельниченко, безопасность