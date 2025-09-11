https://ria.ru/20250911/trevoga-2041081451.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
