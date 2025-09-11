https://ria.ru/20250911/trevoga-2041078942.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Тамбовская область): Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!" - говорится в сообщении.
