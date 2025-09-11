Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригласил главу Минторга Индии в Вашингтон - РИА Новости, 11.09.2025
18:46 11.09.2025 (обновлено: 18:59 11.09.2025)
Трамп пригласил главу Минторга Индии в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой сделки, заявил в четверг кандидат в послы Соединенных Штатов в Нью-Дели Серджио Гор."Мы активно ведем переговоры с индийской стороной. Президент пригласил их министра торговли приехать в Вашингтон на следующей неделе для встречи с послом (Джеймисоном) Гриром. Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки", - сказал Гор на слушаниях в сенате, посвященных вопросу его утверждения.
индия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Индия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой сделки, заявил в четверг кандидат в послы Соединенных Штатов в Нью-Дели Серджио Гор.
"Мы активно ведем переговоры с индийской стороной. Президент пригласил их министра торговли приехать в Вашингтон на следующей неделе для встречи с послом (Джеймисоном) Гриром. Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки", - сказал Гор на слушаниях в сенате, посвященных вопросу его утверждения.
ИндияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
