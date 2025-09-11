https://ria.ru/20250911/tramp-2041288333.html
Трамп пригласил главу Минторга Индии в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой сделки, заявил в четверг кандидат в послы Соединенных Штатов в Нью-Дели Серджио Гор."Мы активно ведем переговоры с индийской стороной. Президент пригласил их министра торговли приехать в Вашингтон на следующей неделе для встречи с послом (Джеймисоном) Гриром. Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки", - сказал Гор на слушаниях в сенате, посвященных вопросу его утверждения.
