Трамп назвал Кирка уникальным человеком

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал погибшего в результате покушения консервативного активиста Чарли Кирка "уникальным человеком" и заявил, что намерен вскоре поговорить с его семьёй, сообщает в четверг пресс-пул Белого дома. "Не могу поверить… Чарли был отличным парнем. Таких не заменишь, он был уникальным", - сказал Трамп. Глава государства пообещал, что позже в этот день свяжется с семьёй Кирка. Трамп также сообщил репортерам, что был проинформирован правоохранителями о ходе расследования. "Сейчас там практически разворачивается масштабная облава. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что его поймают", - сказал он о подозреваемом. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

