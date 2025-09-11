Рейтинг@Mail.ru
12:53 11.09.2025
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить удары по Катару, пишут СМИ
в мире
катар
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
тамим бен хамад аль тани
хамас
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару после атаки на столицу страны во вторник, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных источников, знакомых с информацией. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации заявляла, что президент Трамп сообщил Нетаньяху в разговоре, что считает решение Израиля об ударах в Катаре опрометчивым. "Трамп потребовал от... Нетаньяху обязательства не наносить удары по Катару снова после атаки на лидеров (палестинского движения - ред.) ХАМАС в Дохе", - передает Axios со ссылкой на источники. Неназванные американские чиновники сообщили порталу, что во вторник Трамп дважды говорил по телефону с израильским премьером, обсуждая удары по Катару. Во время первого звонка президент выразил негодование по поводу решения Израиля. "Это неприемлемо. Я требую, чтобы это больше не повторилось", - рассказали порталу два неназванных осведомленных источника, цитируя разговор Трампа и Нетаньяху. По словам Axios, Трамп также связался с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани и премьер-министром страны Мохаммедом бен Абдулрахман Аль Тани по поводу ситуации, и они оба были в ярости. Неназванный бывший американский чиновник добавил порталу, что премьер Катара описал произошедшее как "предательство со стороны Израиля и США". Как указал порталу источник, знакомый с информацией, Катар проведет глубокий анализ партнерства по безопасности с США и, "возможно, найдет других партнеров", которые будут поддерживать безопасность страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
в мире, катар, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, тамим бен хамад аль тани, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Тамим бен Хамад Аль Тани, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреКатарИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуТамим бен Хамад Аль ТаниХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
