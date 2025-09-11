Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить удары по Катару, пишут СМИ
Axios: Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новые удары по Катару
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару после атаки на столицу страны во вторник, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных источников, знакомых с информацией.
"Трамп потребовал от... Нетаньяху обязательства не наносить удары по Катару снова после атаки на лидеров (палестинского движения - ред.) ХАМАС в Дохе", - передает Axios со ссылкой на источники.
Неназванные американские чиновники сообщили порталу, что во вторник Трамп дважды говорил по телефону с израильским премьером, обсуждая удары по Катару. Во время первого звонка президент выразил негодование по поводу решения Израиля.
"Это неприемлемо. Я требую, чтобы это больше не повторилось", - рассказали порталу два неназванных осведомленных источника, цитируя разговор Трампа и Нетаньяху.
По словам Axios, Трамп также связался с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани и премьер-министром страны Мохаммедом бен Абдулрахман Аль Тани по поводу ситуации, и они оба были в ярости. Неназванный бывший американский чиновник добавил порталу, что премьер Катара описал произошедшее как "предательство со стороны Израиля и США". Как указал порталу источник, знакомый с информацией, Катар проведет глубокий анализ партнерства по безопасности с США и, "возможно, найдет других партнеров", которые будут поддерживать безопасность страны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.