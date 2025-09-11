https://ria.ru/20250911/tramp-2041113657.html
Трамп заверил Навроцкого, что оставит в Польше американские войска
2025-09-11T09:33:00+03:00
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил президента Польши Кароля Навроцкого в том, что оставит на территории республики свои войска, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич. В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских военнослужащих. По его словам, во время телефонного разговора Трамп подтвердил союзническую поддержку, подчеркнув, что оставит американский контингент в Польше. Польша дорого платит за присутствие на своей территории американских войск, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что расходы Польши на содержание одного американского солдата составляют 15 тысяч долларов в год. На прошлой неделе Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
