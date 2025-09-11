https://ria.ru/20250911/tramp-2041087048.html
Трамп своей риторикой разжигает насилие в США, заявил губернатор Иллинойса
2025-09-11T03:09:00+03:00
2025-09-11T03:09:00+03:00
2025-09-11T05:30:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп своей риторикой способствует "разжиганию" политического насилия в США, заявил губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я не знаю, является ли это политическим насилием, потому что я не знаю, кто это совершил. В этой стране есть люди, которые его разжигают. Думаю, риторика президента часто разжигает его", - сказал он журналистам, комментируя убийство Кирка. Прицкер, который ранее уже называл Трампа "диктатором", также напомнил про беспорядки у Капитолия 6 января 2021 года, в которых участвовали сторонники Трампа. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
