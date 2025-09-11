https://ria.ru/20250911/tramp-2041087048.html

Трамп своей риторикой разжигает насилие в США, заявил губернатор Иллинойса

2025-09-11T03:09:00+03:00

2025-09-11T03:09:00+03:00

2025-09-11T05:30:00+03:00

в мире

сша

иллинойс

дональд трамп

чарли кирк

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп своей риторикой способствует "разжиганию" политического насилия в США, заявил губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "Я не знаю, является ли это политическим насилием, потому что я не знаю, кто это совершил. В этой стране есть люди, которые его разжигают. Думаю, риторика президента часто разжигает его", - сказал он журналистам, комментируя убийство Кирка. Прицкер, который ранее уже называл Трампа "диктатором", также напомнил про беспорядки у Капитолия 6 января 2021 года, в которых участвовали сторонники Трампа. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.

сша

иллинойс

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

Дарья Буймова

в мире, сша, иллинойс, дональд трамп, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка