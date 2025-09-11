https://ria.ru/20250911/tramp-2041079559.html
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что попросил приспустить флаги в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения. "В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник)", - написал Трамп. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
сша
