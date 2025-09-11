https://ria.ru/20250911/tramp-2041079559.html

Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка

Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что попросил приспустить флаги в связи со смертью приближенного к нему консервативного... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T00:29:00+03:00

2025-09-11T00:29:00+03:00

2025-09-11T00:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что попросил приспустить флаги в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения. "В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник)", - написал Трамп. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.

https://ria.ru/20250911/gubernator-2041079407.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка