Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
00:29 11.09.2025
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка
в мире
сша
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что попросил приспустить флаги в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения. "В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник)", - написал Трамп. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
сша
в мире, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка

Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника Кирка

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что попросил приспустить флаги в связи со смертью приближенного к нему консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения.
"В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 воскресенья (01.00 мск в понедельник)", - написал Трамп.
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
В миреСШАДональд ТрампПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
